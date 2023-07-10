وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأرصاد حذرت من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في محافظة فوكوكا وأويتا المجاورة، ودعت السكان إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين سلامتهم.

وبسبب الأمطار الغزيرة، توقفت خدمات القطارات السريعة بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن وكذلك محطتي هاكاتا وكوماموتو على خط كيوشو شينكانسن مؤقتًا، بحسب مشغليها، ومع توقع هطول أمطار غزيرة من المناطق الغربية والشرقية المواجهة لبحر اليابان حتى غد الثلاثاء، دعت وكالة الأرصاد الجوية إلى اليقظة ضد الانهيارات الأرضية وفيضان الأنهار.