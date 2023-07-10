المشدد 10 سنوات لسائق بسبب حيازته 150 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكارى، والمستشار إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى، بمعاقبة المتهم "خ.م.خ" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 21557 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن أن التحريات السرية توصلت من خلال المراقبة لشخص المتهم " خ.م.خ" سائق، إلى حيازته وإحرازه لجوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار مسغلا سيارة نقل في عملية الترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وكان علي موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه، فابصرت القوة المتهم مستقلا السيارة فتمكنت من ضبطه وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش السيارة، عثر على جوال بلاستيكي يحوي بداخله على 149 طربة حشيش، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه السيارة لأعمال نقل وترويج المواد المخدرة ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.