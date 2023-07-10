المرور تحرر 85 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85148 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 24026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1368 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و25 مخالفة موقف عشوائى و19 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.