المؤبد لـ41 متهما مارسوا أعمال العنف والبلطجة وتسببوا فى مقتل وإصابة 15 شخصا

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 41 شخصا بالسجن المؤبد، بتهمة الانضمام إلى تشكيلين عصابيين، وممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة، والتسبب فى مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، فى مشاجرة نشبت بين التشكيلين العصابيين، بسبب النزاع على قطعة أرض مملوكة للدولة.

فيما عاقبت المحكمة متهم فى ذات القضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وآخر بالسجن 7 سنوات، وبرأت متهم آخر.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين وهم أفراد تشكيلين عصابيين يتزعم الأول «ع. ف. م» وشقيقاه «ع» و«ع» سبق إدانتهم في عدة قضايا، والتشكيل الثانى يتزعمه المدعو «ع.ن. م» و«م. م. ت» و«ا. ع. م» وبصحبة كل من زعماء التشكيليين مجموعة مدججة بالأسلحة النارية قد نشب بينهم صراع على قطعة أرض مساحتها 23 فدانا بالطريق الصحراوى بزعم وضع يد كل طرف منهما عليها ومحاولة الاستئثار بها وتبادلوا إطلاق الرصاص والنيران على بعضهما البعض، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 566 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر.