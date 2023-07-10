اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 02:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: تركيب 2 مليون و450 ألف عداد كودي للمبانى المخالفة حتى الآن

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:00 ص
الكهرباء: تركيب 2 مليون و450 ألف عداد كودي للمبانى المخالفة حتى الآن وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتيت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2  مليون 450 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية و المخالفة ، لافتاً إلى  أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 500 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.
 
وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 مليون 180 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى ، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻليكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي و المرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.
 
و يرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور ، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع و تكثيف حملات ضبط سارقي التيار و تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

العدادات الكودية



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من ملفات العمل

الإثنين، 19 يونيو 2023 03:46 م

توفير ماكينات الديزل بالمساجد الكبرى .. أهم استعدادات وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

الأحد، 18 يونيو 2023 06:00 ص

وزير الكهرباء العراقي: سننجح في تشغيل الربط الكهربائي بين العراق والأردن خلال شهرين

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:31 ص

وزير الكهرباء العراقى يدعو الشركات المصرية إلى الاستثمار فى العراق.. زياد على فاضل لـ"القاهرة الإخبارية": تعاقدنا مع شركة إيطالية لرسم خريطة تحديث منظومتنا.. وداعش أضرت بمحطات رئيسية ونعمل على إعادتها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:26 ص

وزير الكهرباء العراقي لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا أكبر مشروع للتحول إلى الدورات المركبة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:15 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة