اليوم السابع
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القومى للمرأة يشيد بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:19 م
القومى للمرأة يشيد بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى الدكتورة مايا مرسي
كتب محمود راغب

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يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئه لموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع القـانون المُقدم من  النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتوقيع ٦٠ نائب و نائبة (٤٥% نائبات).

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه الخطوة المتميزة، قائلة "مبروك تحالف وطنى للعمل الأهلي التنموي في مصر بالقانون " ،  كما أشادت بما جاء في تعليق  المستشار رئيس مجلس النواب على صياغة القانون، مؤكدة أهمية القانون الذى يستهدف تنمية المجتمع فى المقام الأول.

وتقدمت  رئيسة المجلس بخالص التهانى الى النائب طارق رضوان علي هذا النجاح  ، قائلة:"تحية من القلب على المقترحات والصياغة والفكرة ، وتابعت:"ضرورة التنسيق هو سر النجاح لخدمة المجتمع وفي التحالف قوة كبيرة" .

يذكر أن  مشروع القانون يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع .

كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية. وله الحق في " فتح مقرات بالخارج"كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.  

 


القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

مجلس النواب

التحالف الوطنى



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