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القضاة الجدد دفعة 2019 يلتقطون الصور التذكارية مع رئيس مجلس الدولة

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:37 م
القضاة الجدد دفعة 2019 يلتقطون الصور التذكارية مع رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد من كليات القانون دفعة 2019
كتب أحمد عبد الهادي - سليم علي

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التقط القضاة الجدد من كليات القانون دفعة 2019 الصور التذكارية مع المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، حيث إن هؤلاء القضاء تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.  
 
وكان بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، على قصر الأميرة فوقية، داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم، في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.
 
وأقيم مخيم كبير، بقصر الأميرة فوقية، لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين في منصب مندوب مساعد بالمجلس، وجاءت إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين.
 
 
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وظائف حكومية

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حلف اليمين



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