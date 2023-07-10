اليوم السابع
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القبض على عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة الخرطوش في البدرشين

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:53 ص
القبض على عاطل متهم بالاتجار بالأسلحة الخرطوش في البدرشين حبس متهم_ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطلا بحوزته 4 أسلحة نارية خرطوش، بمنطقة البدرشين، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، بمنطقة البدرشين. 
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 4 أسلحة نارية خرطوش، اعترف بالإتجار بها، كما أرشد عن مصدر الحصول عليها. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

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