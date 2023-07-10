العثور على جثة سائق توك توك بأرض زراعية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية على سائق توك توك جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس بجوار أرض زراعية نطاق مركز أبوكبير، وتم نقل الجثمان للمستشفى المركزى وجارى تحديد هوية المتهم وضبطه من قبل الأجهزة الأمنية بمركز أبوكبير.



البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوكبير المركزى بوصول،" أشرف ع م " 30 سنة سائق توك توك مقيم بندر أبوكبير ،جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتبين من التحريات الأولية، بلاغا من الأهالى بالعثور على شاب جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالرأس بالقرب من أرض زراعية نطاق مركز ابوكبير، تم الدفع بسيارة من مرفق الاسعاف بالشرقية، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير المركزى، ويكثف ضباط مباحث أبوكبير جهودهم لضبط مرتكبي الواقعة.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11777 جنح مركز ابوكبير لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم.





