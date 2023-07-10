السفارة المصرية بألمانيا تتسلّم أكثر من 40 قطعة أثرية مهربة بعد ضبطها بمطار فرانكفورت

أ ش أ

تسلّم سفير مصر في برلين، السفير خالد جلال، اليوم الإثنين، أكثر من 40 قطعة أثرية تم تهريبها من مصر وضبطتها سلطات مطار فرانكفورت، التي تحفظت عليها للتأكد من أنها قطع أصلية.

وسلّم القطع الأثرية المسؤول الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزاره الخارجية الألمانية، كارستين فيلمز، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة برلين.

وقال السفير خالد جلال، في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين، إن السلطات الألمانية تواصلت مع السفارة المصرية بعد ضبط أكثر من 40 قطعه أثرية مصرية في مطار فرانكفورت، كانت مهربة من تايلاند في طريقها إلى إنجلترا.

وأضاف جلال أن السفارة المصرية تحركت على الفور، وتواصلت مع الجهات المعنية، وذلك بموجب الاتفاقية التي وقعتها مصر عام 1970 بشأن الآثار المصرية المهربة للخارج وخطة الدولة لاستعادة كافة القطع التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها استرداد قطع أثرية مصرية تم تهريبها للأراضي الألمانية؛ وهو ما يعكس حرص الدولة في هذا الصدد.

من جانبه، أعرب المسؤول الثقافي بالخارجية الألمانية عن سعادته بإعادة السلطات الألمانية للقطع المهربة إلى الحكومة المصرية، معتبرا أن ذلك إنجاز كبير للخارجية الألمانية.

وأضاف أن هذا الإنجاز ثمرة التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، لافتا إلى أن بلاده تولي مزيدًا من الاهتمام للعلاقات الثقافية مع مصر.