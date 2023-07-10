السعودية تشارك فى اجتماع مشترك للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا

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شارك وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، اليوم الاثنين، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.

وجرى خلال الاجتماع - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - استعراض العلاقات الخليجية الروسية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً، ودعم كافة الجهود التي تحقق الأمن والسلم الدوليين.

كما تطرق الاجتماع إلى تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المتعدد الأطراف، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الدولية.