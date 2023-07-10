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الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجزائرى هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية

الإثنين، 10 يوليو 2023 07:23 م
الرئيس السيسى يبحث مع نظيره الجزائرى هاتفيا القضايا الإقليمية والدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية. 
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والجزائر، في إطار حرص الرئيسين على استمرار جهود توسيع نطاق ومجالات التعاون المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
 
كما تبادل الرئيسان وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

السيسي

الرئيس السيسي

مصر والجزائر

الرئيس الجزائري

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