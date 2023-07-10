الحكومة الألمانية تؤكد رفضها اقتراح إلغاء معاش الأرامل

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية كريستيان هوفمان، عدم وجود خطط لدعم اقتراح الخبيرة الاقتصادية مونيكا شنيتزر ، بإلغاء معاش الأرملة .

وأضاف هوفمان أن الحكومة الفيدرالية رفضت الاقتراح، بالإضافة إلى ذلك ، لا ينص اتفاق الائتلاف على إلغاء معاش الأرملة، لذلك يمكن استبعاد أن يكون هناك فرصة لتنفيذ مبادرة شنيتزر في ظل حكومة إشارة المرور.

وتبرر شنيتسر قرارها بأن ذلك يخلق المزيد من الحوافز للعودة إلى العمل، قائلة: إن الأرامل يحصلن في بعض الأحيان على معاشات كبيرة واللوائح الحالية تقلل من الحوافز لتولي وظيفة خاصة.

وظهر الكثير من المعارضة لاقتراح شنيتزر، من بينهم ثورستن فراي ، المدير البرلماني لفصيل الاتحاد ، الذى وصف اقتراحها بأنه هجوم مباشر على العائلات.

فيما غرد رئيس حزب CSU ، ماركوس سودر ، في الحملة الانتخابية قبل انتخابات الولاية في الخريف قائلأ: "ارفعوا أيديكم عن معاش الأرملة! وهذا اعتداء على كثير من العائلات وخطط حياة كثير من النساء.

ويتراوح معاش الأرملة أو الأرمل حاليًا بين 55 و 60% من معاش الشريك المتوفى، ويعتمد البدل على قيمة المعاش التقاعدي الحالي، و إذا تزوج الشريك الباقي على قيد الحياة مرة أخرى ، فإن معاش الأرملة / الأرمل لم يعد ساريًا بموجب الوضع القانوني القديم والجديد.