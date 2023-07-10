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الحسابات الفلكية: الأربعاء 19 يوليو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:53 ص
الحسابات الفلكية: الأربعاء 19 يوليو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا مرصد حلوان
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد غرة شهر المحرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445، والتى ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، وعدة الشهر 29 يوما.
 
وطبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو الحالي (يوم الرؤية).
 
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.
 
ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وأكد أنه وفقا لذلك يكون يوم 18 يوليو الحالي هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.

السنه الهجريه

السنه الهجريه الجديده

العام الهجرى الجديد

بدايه السنه الهجريه الجديده

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