اليوم السابع
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الجيزة: إزالة أكشاك متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:40 م
الجيزة: إزالة أكشاك متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف بالبوهى
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في امتداد شارع البوهي، وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة 23 كشكا وفاترينة ومحلا مقام بالمخالفة ومتعدي على حرم سور محطة الصرف الصحي بامتداد شارع البوهي بحي إمبابة وتحدث إشغالا للطريق العام وإعاقة لحركة سير المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى (2)
إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

 

إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى (3)
إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

 

إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى (4)
إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

 

إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى (5)
إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

 

إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى (6)
إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

 

إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى (1)
إزالة أكشاك وفتارين متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحى بالبوهى

الجيزة

محافظ الجيزة

أكشاك مخالفة

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اشغالات



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