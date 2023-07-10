الجامعة العربية: نعمل على تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء لمكافحة الهجرة غير الشرعية

شرم الشيخ - أحمد جمعة

أكد محمد الأمين ولد كيك الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الافريقية، تخصيص الجامعة العربية لبرنامج لمتابعة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى تحديد الجامعة للأولويات والأهداف المستهدفة منها وضع استراتيجيات وتشريعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار محمد الأمين في كلمته بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمي للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالتحقيق في الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، إلى عمل الجامعة العربية على تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الضحايا، موضحا أن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ظاهرة عالمية تؤرق كافة المجتمعات وهي واحدة من أخطر الظواهر.

وأوضح أن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أصبحت جريمة ضد الإنسانية بخطورتها فهي جريمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدا أن الجامعة العربية تولي اهتماما خاصا لجرائم الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المواقف المعلنة في اجتماعات وزراء الداخلية العرب في مكافحة الجريمة المنظمة.

ولفت إلى قيام الجامعة العربية بجهود كبيرة لمتابعة ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال الانخراط في مؤتمرات وورش عمل وهناك حرص لمتابعة البعد الخاص بحقوق الإنسان لهؤلاء المهاجرين، مؤكدا تبني الجامعة العربية لعدد من الإجراءات منها المبادرة العربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع الأمم المتحدة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات الدول العربية ومؤسساتها.

وتطرق محمد الأمين إلى ضرورة الوقوف حول الأسباب الحقيقية لزيادة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنها انعدام الأمن والاستقرار والفقر وانعدام الحياة الكريمة للمواطنين في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية.