التكامل بين المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة فاعلية البنوك.. رسالة دكتوراه بجامعة بنها

حصل الباحث محمد عبد الهادى إبراهيم أبو العلا صبيح، على درجة الدكتوراه، حيث تناول البحث موضوعا حيويا ومهما، بعنوان إطار مقترح للتكامل بين وظيفتى المراجعة الداخلية والالتزام لزيادة فاعلية البنوك فى تعزيز الشمول المالى - دراسة تطبيقية.

وأشرف على رسالة الدكتوراه، أ.د/ طارق عبد العظيم أحمد، أستاذ المراجعة وعميد الكلية الأسبق، وأ.د/ سامى محمد أحمد غنيمي، أستاذ المحاسبة المالية وعميد الكلية، وضمت لجنة المناقشة التى عقدت بكلية التجارة فى جامعة بنها، مجموعة قامات من الأساتذة بالعديد من الجامعات المصرية، وعلى رأسها، أ.د/ طارق عبد العظيم أحمد، أستاذ المراجعة وعميد الكلية الأسبق، مشرفا ورئيسا، وأ.د/ طارق عبد العال حماد، أستاذ المحاسبة المالية والعميد السابق لكلية التجارة بجامعة عين شمس، عضوا، وأ.د/ محمد أحمد إبراهيم خليل، أستاذ المراجعة ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضوا.

وعبر أعضاء لجنة المناقشة عن إعجابهم بمستوى البحث العلمي المقدم من الدكتور محمد عبد الهادى إبراهيم أبو العلا، مشيدين بالمنهجية العلمية المتقنة وتحليل البيانات وتفسير النتائج بشكل شامل ومنطقي.

وعبر الدكتور محمد عبد الهادى إبراهيم أبو العلا صبيح، عن سعادته الكبيرة وامتنانه لكل من دعمه طوال فترة إعداد البحث لأسرته وأصدقائه على ثقتهم في قدراتها.