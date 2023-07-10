التعليم: حرمان كل طالب تورط فى غش بالثانوية العامة من الامتحانات عامين

محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حرمان كل طالب تورط في غش بامتحانات الثانوية العامة من تصوير أسئلة أو أجوبة عامين من الامتحانات حيث يرسب الطالب هذا العام ولن يدخل امتحانات العام الدراسى المقبل، موضحة أن الشئون القانونية بالوزارة تحقق في كل وقائع الغش التي تم رصدها من قبل غرفة العمليات وأيضا رؤساء لجان السير.

وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 9 يوليو الحارى، امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية) .