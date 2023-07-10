التعليم العالى تكشف خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية

كتب محمد صبحى

إطلاق أسبوع شباب الجامعات فى سبتمبر.. وتفعيل الصالونات الثقافية

كشف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، عن تفاصيل واستعدادات الجامعات للأنشطة خلال الإجازة الصيفية وإجازة نهاية العام الدراسى، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمى، تم وضع خريطة كاملة للأنشطة الطلابية تضمن تنظيم معسكرات ورحلات للمشروعات القومية إضافة إلى مسابقات بين الطلاب داخل الجامعة الواحدة وتمتد على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا.

وقال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " إن الأنشطة الطلابية خلال إجازة نهاية العام الجامعى 2022/2023 تتضمن تنظيم معسكر باجوش فى اسكندرية خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة رؤساء ونواب الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، بالإضافة إلى تنظيم معسكرات ورحلات وزيارات بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أنه سيتم إطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية فى سبتمبر المقبل فى نسخته الثالث عشر والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المثرية والذى من المقرر أن تستضيفه هذا العام جامعة حلوان، إذ من المقرر أن يشهد تسابق بين الجامعات فى كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ومسابقات رياضية والألعاب الفردية والجماعية.

وتابع الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريحاته ، أن الأنشطة الطلابية فى الإجازة الصيفية من العام الجامعى الجارى ستشهد تفعيل الصالونات الثقافية بالجامعات مثل العريش وتفعيل مراكز إعداد القادة داخل الجامعات وتجهيز أفواج من طلاب الجامعات لتبادل الزيارات وتعريف الطلاب بالجامعات والكليات والأنشطة داخل كل جامعة.

وأكد مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، أن من ضمن برنامج الأنشطة الطلابية فى إجازة نهاية العام ، تنظيم زيارات إلى توشكى والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية وشبكات الطرق الجديدة ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم تلك الزيارات غرس الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات وتعزيز الوعى لديهم بأهمية تلك المشروعات وفوائده على الدولة المصرية.

وأشار الدكتور طايع عبد اللطيف، إلى أنه على هامش تنظيم معسكرات الجامعات خلال الإجازة الصيفية سيتم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية للطلاب لتعريفهم بتاريخ الدولة المصرية والإنجازات التي سطرتها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة فى المجالات والقطاعات المختلفة ، وتأتى تلك الندوات باستضافة رموز سياسية ومفكرين للحديث مع الطلاب عن قرب بما يعزز الوعى لديهم وتعميق الانتماء للوطن.

وذكر مستشار وزير التعليم العالى، أن الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات حققت نشاط كبير ومتنوع على مدار العام الجامعى منذ تشكيل الاتحادات بالجامعات ما بين الأنشطة الطلابية الفردية والمسابقات الفنية والثقافية والمسابقات الجماعية ومسابقات رياضية مؤكدا أن تلك المسابقات ساهمت بشكل كبير فى اكتشاف المواهب لدى الطلاب ودعمهم.