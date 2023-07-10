اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: تجديد تعيين محمد أبو زيد رئيسا للإدارة المركزية لشئون التعليم

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:57 م
التعليم العالى: تجديد تعيين محمد أبو زيد رئيسا للإدارة المركزية لشئون التعليم محمد محمود أبوزيد حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بتجديد تعيين محمد محمود أبوزيد حسن، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 
وعلى جانب آخر، كانت أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 
 
وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 
 

التعليم العالى

محمد ابو زيد

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

التعليم الفنى



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالي يجتمع بمستشاريه بالجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:27 ص

التعليم العالى تكشف خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:00 ص

التعليم العالى تعلن حصاد العام المالى لصندوق رعاية المبتكرين لعام 2022/2023

الأحد، 09 يوليو 2023 10:57 ص

11 يوليو فتح باب التقدم للطلاب المصريين الدارسين بروسيا والسودان وأوكرانيا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.. التعليم العالى: التقديم مباشر.. امتحان تحديد مستوى للقبول بكليات الطب للمحولين من جامعات غير معتمدة

الأحد، 09 يوليو 2023 10:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة