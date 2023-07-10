اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 01:23 م
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التضامن تصرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:00 م
التضامن تصرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.. اعرف التفاصيل صرف المعاشات
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين فى صرف معاشات شهر يوليو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
على جانب آخر، يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات والمنح مثل منحة الوفاة، وذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر، عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين، كما يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، ويتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال استيفاء مستندات استحقاق المعاش وشهادة وفاة صاحب المعاش والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
 
نشر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو الجهة التي صرف المعاش.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، ونص على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.

التضامن

المعاشات

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



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