التضامن تصرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين فى صرف معاشات شهر يوليو الجاري من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

على جانب آخر، يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات والمنح مثل منحة الوفاة، وذلك في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر، عن شهر الوفاة وعن الشهرين التاليين، كما يتم صرف الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، ويتم تقديم طلب صرف المنحة من خلال استيفاء مستندات استحقاق المعاش وشهادة وفاة صاحب المعاش والنموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

نشر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة، لمدة 3 أشهر وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو الجهة التي صرف المعاش.