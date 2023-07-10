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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في جرجا بسوهاج

الإثنين، 10 يوليو 2023 06:35 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في جرجا بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 8 سنوات جثة هامدة وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وذلك عقب تعرضه لحادث غرق عقب سقوطه بإحدى الترع المواجهة لمنزله و بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق ".

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بغرض طفل بإحدى الترعة بدائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حول الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات عقب المعاينة ورود إشارة من مستشفي جرجا العام لمركز شطة جرجا تفيد بوصول الطفل تميم "م. ع. ع  .د" 8 سنة تلميذ ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والدته المدعوة "هبه .ر. م .ق" 35 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بانه أثناء لهو نجلها المذكور علي حافة الترعه المواجهة للمنزل " أختل توازنه " وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 


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