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البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء 19 يوليو

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:29 م
البحوث الفلكية: غرة شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة الأربعاء 19 يوليو هلال شهر محرم
كتب محمود راغب

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صرح  الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فأن هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم. • وبذلك يكون يوم الثلاثاء 18 يوليه 2023 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1444هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1445 هـ فلكياً يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 م.


البحوث الفلكية

معهد الفلك

غره محرم

السنه الهجريه الجديده



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