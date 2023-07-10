الاستخبارات العسكرية العراقية تطيح بداعشي في مدينة نينوى

وكالات

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الخامس والسبعين تم نصب كمين محكم في قرية العذبة وعلى أثرهِ ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "الإرهابي كان يعمل بصفة مقاتل في صفوف عصابات داعش الإرهابية جنوبي مدينة الموصل"، وأنه "تم تسليمه إلى جهة الطلب ميدانياً وأصولياً".