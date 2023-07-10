الإمارات تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بدولة الإمارات الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتنفيذ الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي ستجري في 7 أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /الإثنين/، أن الجدول الزمني لانتخابات 2023 يتضمن تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابي أينما تواجدوا وبكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز من مسيرة تطور ونجاح تجربتنا البرلمانية.

ويبدأ الجدول الزمني بإعلان فتح باب الترشح في تاريخ 15 أغسطس المقبل ولمدة 4 أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في تاريخ 25 من الشهر نفسه، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2023، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023.

وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقا للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

وسوف ينطلق التصويت المبكر، والذي يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم - مبكرا - قبل يوم الانتخاب الرئيس، يوم (4) أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت)، على أن يُخصص يوم (6) أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، وهو ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.

وفقا للجدول الزمني سيكون يوم 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب التي ستحددها اللجنة من خلال نظام التصويت الإلكتروني أو من خلال "نظام التصويت عن بُعد" عبر الإنترنت، مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات.

وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز في تاريخ 8 أكتوبر ولمدة ثلاثة أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على جميع الطعون المقدمة في تاريخ 13 أكتوبر، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين (وذلك في حال عدم وجود انتخابات تكميلية).