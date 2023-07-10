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الأرصاد: استمرار اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وتحذيرات من الشواطئ

الإثنين، 10 يوليو 2023 10:46 ص
الأرصاد: استمرار اضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وتحذيرات من الشواطئ اضطراب حركة الملاحة البحرية على الشواطئ
كتب ـ محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط اليوم الإثنين، والذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ (مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم - دمياط).
 
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 إلى 3.5 متر، مناشدة المصطافين بأخذ الحيطة والحذر.
 
ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على كل المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الإثنين: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى  29 درجة.
 

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