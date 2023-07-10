الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة بداية من الأربعاء والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة

كتب ــ محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع بداية من يوم الأربعاء المقبل أن تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى 37 درجة على القاهرة والمحسوسة 39 درجة وجنوب البلاد تصل العظمى لـ 44 درجة والمحسوسة 45 درجة .

ولفت إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على كل الأنحاء، وأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر لنهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على كل المناطق ، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.