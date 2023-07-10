اعترافات مستريح العملات المشفرة: "أحصل على الأموال عبر محافظ إلكترونية"

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

"استقطبت الضحايا عبر تليجرام"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في العملات المشفرة، والحصول على الأموال عبر محافظ الإلكترونية.

ورصد قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق "تليجرام"، ودعوة متصفحي التطبيق لاستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الافتراضية المشفرة وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون.

بالفحص أمكن تحديد الشخص والقائم على الترويج لذلك التطبيق، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الإسكندرية).. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته (عدد 4 هواتف محمولة – عدد 31 شريحة هاتف محمول وعقود الشراء الخاصة بهم بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .