اعترافات المتهم باختطاف طالب في الفيوم: "انتقمت منه بعدما نصب على بنتي"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

"نصب على بنتي"، بهذه الكلمات اعترف المتهم باختطاف طالب بمساعدة آخرين في الفيوم، مؤكدًا أن المختطف نصب على ابنته وأوهمها بقدرته على تحويلها لإحدى الجامعات واستولى على أموالها فقرر اختطافه بمساعدة آخرين.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، بغياب نجله "سن 22 " عن مسكنهما، وتلقيه اتصالا هاتفيا من شخص مجهول أخبره خلاله بقيامه باختطاف نجله لقيامه بالنصب على كريمته "طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد " والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة ، الفيوم").

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض "مطواة"، وتم تحرير المختطف.. وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع كريمته على تحويلها لإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالى وقيامه بتحويل جزء من المبلغ المالى للمجنى عليه أثناء تواجده خارج البلاد وأنه عقب عودة المجنى عليه للبلاد ومماطلته فى إعادة المبلغ المالى فاستعان بباقى المتهمين وقاموا باستدراجه لإحدى المناطق بالجيزة بزعم تسليمه باقى المبلغ المالى المتفق عليه ولدى وصوله قاموا باختطافه داخل سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحد المتهمين واحتجازه داخل منزل (مهجور ملك والد أحدهم)، وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى أثناء تواجده خارج البلاد.