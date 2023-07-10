اضطراب بالبحر المتوسط ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 10 يوليو حتى السبت المقبل 15 يوليو 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار طب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

الإثنين 10 يوليو:

-اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط ، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

-تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 11 يوليو:

-تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 12 يوليو:

-تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من الخميس 13 يوليو حتى السبت 15 يوليو:

-تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .