اليوم السابع
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استئصال ورم لعروس قبل زفافها اكتشفه الأطباء أثناء فحص المقبلين على الزواج بالزقازيق

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:03 م
استئصال ورم لعروس قبل زفافها اكتشفه الأطباء أثناء فحص المقبلين على الزواج بالزقازيق غرفة عمليات - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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نجح فريق طبي بمستشفي جامعة الزقازيق، في استئصال ورم بالمبيض، لعروس اكتشفته أثناء إجراء فحوصات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج، قبل عقد قرانها بأيام.
 
وقال الدكتور وائل لطفي، أستاذ الجراحة العامة، ورئيس وحدة جراحة الأورام، لـ"اليوم السابع"، إن الحالة لفتاة تبلغ من العمر 18 سنة، واكتشفت الإصابة أثناء قيامها بإجراء فحوصات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين علي الزواج، حيث كان مقرر عقد القران والزفاف خلال يوليو الجارى.
 
وأضاف أنه فور تلقي الدكتور علاء خليل أستاذ الأورام ورئيس وحدة الأورام السابق، نداء من والدة فتاة تعاني من ورم كبير بالمبيض، تم دخول الحالة في الحال لمستشفى الطوارئ وتحويلها في ذات الوقت لوحدة جراحة الأورام بقسم الجراحة العامة وتحضير الحالة على وجه السرعة للعمليات، وذلك بإشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب والدكتور وليد ندا مدير إدارة المستشفيات الجامعة.
 
وتابع أن الفحص، حدد حجم الورم حوالي 11سم × 9سم، وتقرر استئصاله بالمنظار الجراحي مع المحافظة على قناتي فالوب والمبيض الأيمن، مضيفا أن المريضة خرجت في اليوم التالي في حالة صحية ممتازة، وأجريت العملية بمساعدة الدكتور أحمد كمال الطاهر أستاذ مساعد جراحة الأورام.
 
يذكر أن محافظة الشرقية، خصصت 21 مركزا طبيا، لمبادرة المقبلين علي الزواج ضمن مبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لاجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمتقدمين الفحص.

الشرقية

مستشفي جامعة الزقازيق

فحص المقبلين علي الزواج

حملة 100 مليون صحة



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