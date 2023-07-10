اتحاد المصريين بالخارج يعلن رسميا إنشاء فرع جديد فى أوغندا

كتب محمود راغب

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج ، رسمياً عن تكوين فرع أوغندا، وبدء الاتفاق على تصدير شحنات مصرية من المنتجات والسلع المصرية إلى العاصمة كامبالا ايذاناً ببدء التركيز والاهتمام على التواجد المصري في السوق الأفريقي.

والتقى ممثلي الاتحاد العام للمصريين فرع أوغندا في مقدمتهم المهندس عبد العزيز البساطي رئيس الفرع والأمين العام رضا سليم، وعمرو البنا، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين العاملين في كمبالا في مقدمتهم نضال الأحمد وهشام عزت شحاته، وذلك بمقر الاتحاد العام للمصريين بالقاهرة، لمناقشة تفاصيل دخول مجموعة من الشركات في السوف الإفريقي بداية من اوغندا، حيث تعتبر العاصمة هناك هي البوابة الشرقية لإفريقيا وحوض النيل ودول الكوميسا.

وقال المهندس عبد العزيز البساطي، رئيس الاتحاد في أوغندا، إن العمل قد بدء بالفعل وأن فريق من رجال الأعمال والشركات المصرية قاموا خلال الأسابيع الماضية بعمل دراسات لتمويل عمليات تصدير المنتجات والسلع، وقد نجح البعض في تواجد الصناعات البلاستيكية والإلكترونية في الأسواق الأوغندية، هذا بخلاف التنسيق الجاري مع السلطات الأوغندية لتوفير كافة السبل والتسهيلات خصوصاً مع التعاطف الكبير مع الصناعات المصرية وأيضاً مع رجال الأعمال المصريين هناك.

ومن جانبه قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين، إن لقاء القاهره مثمر للغاية وأنه جاري إعداد ملف كامل عن المشاركات المصرية في مجال التصدير إلى أفريقيا والمستهدف خلال (5) أعوام قادمة وذلك للعرض على وزارة التجارة والصناعه وهيئة تنمية الصادرات المصرية.