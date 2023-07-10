إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق بدار السلام سوهاج

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتحديدا بمدخل الكشح وقوع اصطدام سيارة "تمناية" بشجرة على جانب الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص من مستقلى السيارة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج، قد تلقت بلاغا من مستشفى دار السلام المركزى يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية مدخل قرية الكشح دائرة المركز ووجود مصابين تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية الكشح بين سيارة لنقل الركاب " تمنايه" وشجره على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة م . م . ح 32 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإشتباه كسر بالضلوع، وإصابة ع . ع . م 23 سنة بجرح بساعد اليد اليسرى، وص . ن . ع 65 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ص . م . ع 36 سنة بجرح قطعى باللرأس وإشتباه كسر بالقدم اليسرى، وإصابة م . ت . م 65 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى، وإصابة إ . أ . ص 37 سنة بإشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح رضى بالجبهة، وإصابة أ . ح . م 18 سنة بكسر بالساع الأيسر.

تم رفع أثار الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب نقل المصابين للمستشفى دار السلام المركزى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.