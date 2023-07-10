إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتي ملاكى فى صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتى ملاكى بمركز وادى النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين إصابة3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .



وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى- الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



