اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 09:05 م
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إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الزعفرانة

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:57 م
إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الزعفرانة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب مساء اليوم الاثنين، 12 شخص، باصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق رأس غارب- الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة .

 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب الزعفرانة، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتبين اصابة 12 شخص باصابات متفرقة .
 
ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى مستشفي غارب المركزى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة .
 
 

 


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