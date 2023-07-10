إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب مساء اليوم الاثنين، 12 شخص، باصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق رأس غارب- الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة .