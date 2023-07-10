إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب - الزعفرانة

أصيب مساء اليوم الاثنين، 12 شخص، باصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق رأس غارب- الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر، وتم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة .
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب الزعفرانة، علي الفور تم الدفع ب 10 سيارات اسعاف لمكان الحادث، وتبين اصابة 12 شخص باصابات متفرقة .
ونقلت سيارات الاسعاف المصابين الى مستشفي غارب المركزى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة .
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