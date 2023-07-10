إصابة شخص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى

كتب بهجت أبو ضيف و عبد الرحمن سيد

أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل محملة بكميات من الخضار أعلى طريق الفيوم الصحراوى ، مما أدى الى ظهور كثافات مرورية بالطريق نتيجة لسقوط حمولة الخضار، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى ، بوجود مصادمة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة شخص و سقوط حمولة للسيارة النقل و توقف حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور الى المكان و تم الرفع من أعلى الطريق.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة .