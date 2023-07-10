إسبانيا تحتفل بمهرجان قص شعر الخيول.. فيديو

كتبت ـ فاطمة شوقى

تحتفل اسبانيا بمهرجان قص شعر الخيول، والذى يطلق عليه مهرجان "Rapa das bestas"، وذلك لملاحقة الخيول وقص شعرها، بهدف إظهار العلاقة بين الخيول والإنسان، فيما يتبع المشاركون استيراتيجيات قص شعر الخيول، فيقوم الأشخاص بركوبها وتهدئتها.

وأشارت صحيفة "الإسبانيول"، إلى أن هذا المهرجان يعد من الثقافة القديمة لمدينة جاليسيا ، وتم اعتباره مهرجان ذات اهتمام دولى منذ عام 2007 ، حيث يأتى إليه السياح من جميع أنحاء العالم ويصل عددهم هذا العام الى 15 الف سائح.

تاريخ المهرجان يعود لأسطورة

منذ عام 1567، تعرضت جاليسيا لانتشار وباء ، ووفقا للأسطورة قدمت شقيقتان عدة خيول للقديس الذى يرعى المدينة ، سان لورينزو ، لتخلصهما من هذا الشر ، ثم أطلق رجال الدين سراح هذه الخيول على الجبل، اعتقادا منهم أنها حملت الوباء.

تعتبر الخيول البرية من جبال المنطقة من نسل هاتين الهديتين للقديس سان لورينزو. ولهذا السبب يتم الاحتفال كل عام بعمل التطهير، حيث يتم جمع الوحوش والمقاتلين و "الآلاف" (الزوار الذين يأتون للتفكير في الاحتفال) في السور المصنوع من حجر "كورو" حيث يتم الاحتفال بالطقوس - أول عطلة نهاية أسبوع من شهر يوليو.

في قرى إسبانية أخرى، تضاء النيران في أوقات مختلفة من العام لتذكر الأوبئة والأوبئة السابقة ، والذى منه أيضا مهرجان Luminarias الذى يشارك فيه الخيول ايضا ولكن تقوم بالقفز من النيران، حيث يرى الأمر يتعلق فقط بمباركة الحيوانات والحفاظ عليها "بصحة جيدة على مدار السنة حيث ينقيها دخان الأغصان الخضراء.

وقالت ليتيسيا مارتن ، وهي أخصائية علاج طبيعي: "قبل أن يموت الحيوان بسبب العدوى ، كان لا بد من حرقه.. لذلك عندما اختفى الوباء ، بدأ الناس يعتقدون أن الدخان يحمي الحيوانات".