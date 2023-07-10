إزالة 33 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة

ووجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وأشارت إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عدداً من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وقد أسفرت الحملات عن تنفيذ 33حالة إزالة تعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 3247 مترا، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.