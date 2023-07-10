إحالة المتهم بقتل والدته فى عين شمس بسبب "بالطو" إلى الجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة شرق القاهرة، باحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل بمُلّة السرير فى منطقة عين شمس بسبب "بالطو".

تعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بمقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 72 سنه على يد ابنها "ح"، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب بين المتهم ووالدته المجنى عليها مشادة كلامية بسبب فقدانه ردائه "بالطو" خاص به، حيث تطور الخلاف بينهما ووصل إلى حد القتل.

وأشارت التحريات الى أن المتهم دائم التعدى بالضرب على والدته ويتعاطى المواد المخدرة وسلوكه سيء، وأنه يوم الحادث اعتدى على والدته بالضرب بملة السرير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى إلى موت وإحالته لمحكمة الجنايات.