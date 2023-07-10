وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت بلغت 79.8%، حيث خاض السباق الانتخابي 4 مرشحين هم الرئيس الحالي عن الحزب "الديمقراطي الليبرالي"، وأولوغبك عنايتوف عن حزب "الشعب الديمقراطي"، وراباخان محمودوفا عن حزب "العدالة الديمقراطية"، وعبد شكر حمزايوف عن حزب "البيئة الأوزبكي".

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، مهد استفتاء دستوري الطريق أمام ميرضيائيف ليخدم فترتين رئاسيتين أخريين وزادت مدة الولاية من خمس إلى سبع سنوات وهو التغيير الذي من شأنه إبقائه في السلطة حتى عام 2037.

وكان ميرضيائيف، قد أعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أوزبكستان في شهر مايو الماضي بعد الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 30 أبريل الماضي.

ووفقا للدستور الجديد، يتم إصلاح جميع فروع الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، يحدد الدستور المحدث مهاما سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة عاجلة للرئيس والبرلمان والحكومة والوزراء ورؤساء المناطق ويتوقع الشعب تغييرات وإصلاحات مهمة للغاية وعاجلة في جميع المجالات.

في سياق متصل، ذكر بيان لسفارة أوزبكستان بالقاهرة أن اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان أعلنت أن نسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية المبكرة بلغت أن 8ر79 في المائة حيث صوت نحو 405ر15 مليون ناخب من إجمالي 593ر19 مليون أوزبكي لهم حق التصويت.

وأضاف أن الانتخابات الأولية أظهرت فوز الرئيس شوكت ميرضيائيف 87.05 في المائة من إجمالي أصوات الناخبين مشيرا إلى أن ميرضيائيف فاز في انتخابات 4 ديسمبر عام 2016 بنسبة 87.73 في المائة وفي الانتخابات الثانية في 24 أكتوبر عام 2021 بنسبة 80.12 في المائة.

ونقل البيان قول رئيس رئيس لجنة الانتخابات المركزية زين الدين نظام خوجاييف :"أجريت الانتخابات على أساس الأعراف والمعايير الدولية والتشريعات الانتخابية الوطنية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الديمقراطية مثل الانفتاح والشفافية والحرية والعدالة ."