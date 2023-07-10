"أقسم بالله العظيم أحكم بالعدل".. القسم القانوني للمندوبين المساعدين بمجلس الدولة

كتب - أحمد عبد الهادي - سليم علي

بدء مجلس الدولة في استقبال المندوبين المساعدين الجدد المعينين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، لحلف اليمين القانوينة أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بعد قرار الرئيس بالتصديق على التعينات الجديدة.

وجاء نص القسم الذي سيؤديه المندوبين المساعدين الجدد؛ كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن احترم القانون".

وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف لأهالي المندوبين الجدد، الذين ارتدوا الأوشحة القضائية، وسط فرحة عارمة حضر أهالي المندوبين المساعدين الجدد إلى مقر أداء اليمين لحضور الفعاليات، كما شهد المجلس تشديدات أمنية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الحضور بها حرصا على سلامة الحضور.