33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة ضمن حركة الصادر والوارد وعمليات التداول

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22984 طن تشمل: 3000 طن رمل و9734 طن كلينكر و10250 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42954 طن تشمل: 4950 طن ذرة و3800 طن خردة و4089 طن حديد و21500 طن قمح و 3615 طن كسب فول صويا و5000 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 478 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3206 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172111 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3873 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1383 شاحنة .