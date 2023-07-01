اليوم السابع
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أكرم القصاص
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33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة ضمن حركة الصادر والوارد وعمليات التداول

السبت، 01 يوليو 2023 04:56 م
33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة ضمن حركة الصادر والوارد وعمليات التداول ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة، بينما غادر عدد 3 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
 
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22984 طن تشمل: 3000 طن رمل و9734 طن كلينكر و10250 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42954 طن تشمل: 4950 طن ذرة و3800 طن خردة و4089 طن حديد و21500 طن قمح و 3615 طن كسب فول صويا و5000 طن بضائع متنوعة .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 478 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 42 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3206 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172111 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا.
 
كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3873 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1383 شاحنة .

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