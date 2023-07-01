20 مستشفى بالمنيا تقدم خدمة المبادرة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار

المنيا-حسن عبد الغفار

مبادرات رئاسية بمختلف المجالات تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، ومن أهمها المبادرات الصحية، ومن بين تلك المبادرات القضاء على قوائم الانتظار والتى تم إطلاقها لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وحددت مديرية الصحة بمحافظة المنيا 20 مستشفى لتلك المبادرة، وينشر "اليوم السابع" تلك المستشفيات داخل المحافظة ومراكزها..

وهى : مستشفى المنيا العام مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي ؛مستشفى التأمين الصحي مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط، مركز اورام المنيا، مستشفى المنيا الجامعى، مستشفى الكبد والجهاز الهضمى الجامعى بالمنيا ؛ مستشفى القلب والصدر الجامعى، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ؛ مستشفى مصر المحبة ؛مستشفى الراعى الصالح بسمالوط، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولى للعيون، مستشفى سمالوط التخصصى ومستشفى المنيا الوطنى ومستشفى الصفوة ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى دير مواس التخصصى.