اليوم السابع
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ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط 6 آلاف جريمة تسول خلال شهر يونيو

السبت، 01 يوليو 2023 12:55 م
ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط 6 آلاف جريمة تسول خلال شهر يونيو حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات، على مستوى الجمهورية .

 

أسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2023) عن ضبط عدد (6000) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


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