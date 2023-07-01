ملاحقة أبناء الكتعة.. ضبط 6 آلاف جريمة تسول خلال شهر يونيو

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات، على مستوى الجمهورية .

أسفرت جهودها خلال شهر (يونيو 2023) عن ضبط عدد (6000) قضية تسول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.