مصرع 25 شخصا إثر حريق بحافلة فى الهند

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) ومقرها الهند، السبت، أن 25 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال النيران في حافلة بولاية مهاراشترا الهندية.



وأضافت الوكالة أن الحافلة كانت تقل 32 راكباً، وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.