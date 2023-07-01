اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 09:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 25 شخصا إثر حريق بحافلة فى الهند

السبت، 01 يوليو 2023 09:08 ص
مصرع 25 شخصا إثر حريق بحافلة فى الهند الحافلة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) ومقرها الهند، السبت، أن 25 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال النيران في حافلة بولاية مهاراشترا الهندية.

وأضافت الوكالة أن الحافلة كانت تقل 32 راكباً، وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.

 

 


حريق

حريق بحافلة

الهند

حريق فى الهند



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة