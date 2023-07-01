مصرع شاب غرقا خلال السباحة مع أصدقائه فى نهر النيل بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر، عصر اليوم السبت، مصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقاً فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه فى رابع أيام العيد، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث ونجحوا فى إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى إخطار لشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يفيد بغرق شاب يدعى "عبد الله ناجح" يبلغ من العمر 19 سنة، فى نهر النيل خلال السباحة برفقة أصدقائه فى رابع أيام العيد، وعلى الفور انتقل رجال المسطحات المائية لموقع الحادث ونجحوا فى إنتشال جثمان الشاب ونقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما لقي شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه نتيجة إنقلاب دراجة نارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار بمنطقة منشأة العمارى فى وسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "عبد الله عبيد محمد" يبلغ من العمر 24 ساعة، وذلك نتيجة انقلاب دراجة بخارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار بمنطقة منشأة العمارى، وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.