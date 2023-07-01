مصرع شاب إثر انقلاب دراجته النارية أعلى كوبرى المطار بوسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب يبلغ من العمر 24 سنة مصرعه نتيجة انقلاب دراجة نارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار بمنطقة منشأة العمارى فى وسط مدينة الأقصر، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعى "عبد الله عبيد محمد" يبلغ من العمر 24 ساعة، وذلك نتيجة انقلاب دراجة بخارية كان يقودها أعلى كوبرى المطار بمنطقة منشأة العمارى، وتم نقل جثمان الشاب لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها والتصريح بتسليمه لذويه والدفن، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وكان قد أصيب مواطن وابنيه فى حادث انقلاب سيارة ثلاجة ربع نقل على طريق مطار الأقصر الدولى، أعلى الكوبرى العلوى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ثلاجة ربع نقل على طريق مطار الأقصر الدولى، أعلى الكوبرى العلوى وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين، وهم كل من "محمود عيد أحمد" 35 سنة، و"أحمد عيد أحمد" 35 سنة، و"عيد أحمد" 65 سنة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة فى أنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين الثلاثة لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.