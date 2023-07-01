محافظ كفر الشيخ: ذبح 1926 أضحية خلال عيد الأضحى بزيادة 150 رأسا عن العام الماضي

كفر الشيخ: محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 16 مجزرا بكفر الشيخ، استقبلت 1926 أضحية متنوعة، سواء كانت للمواطنين أو لجمعيات أهلية، وتم تقديم كافة الخدمات مجانا وتوصيل اللحوم بـ 5 سيارات مجانا، تابعة لمديرية الطب البيطري، خلال أيام عيد الأضحى الأربع، بزيادة عن العام الماضي بـ 150 رأس ماشية، موجها الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي ساعدت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور أسامة، محمود عوض، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بكافة الجمعيات والمؤسسات المشاركة في التحالف الوطني، مثنياً على الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، خاصة خلال المناسبات، مؤكداً أن جمعية الأورمان خصصت 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدى ومستوردة توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفرالشيخ،بالتعاون مع اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،بإشراف العميد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، ومتابعة الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.