محافظة القاهرة تحيل صاحب محل جزارة علق اللحوم على أعمدة المونوريل للنيابة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بحى شرق مدينة نصر قامت بغلق وتشميع محل جزارة أبوعلى بشارع عبد القاهر الجرجانى مع شارع ذاكر حسين بالحى السابع لمخالفته القانون رقم 281 لسنة 94 والقانون رقم 53 لسنة 66 قانون محال الجزارة.

وأضافت المحافظة أن صاحب المحل خالف ايضا قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 والذبح خارج السلخانة والمجازر العمومية ولقيامه بالذبح بالطريق العام والتعدى على الممتلكات العامة بإتلافه جزء من عمود المونوريل بشارع ذاكر حسين وتركيب جنش لذبح الأضاحى حيث تم تحرير محضرى إشغال ومحضر بيئة ومحضر طرق ومحضر غلق وإحالته للنيابة العامة.