متابعة مستمرة على شواطئ مطروح وتوافر الخدمات خلال عيد الأضحى

كتب -أحمد الزغبي

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود المرور على الشواطئ، للاطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع زيادة نسبة الإقبال على شواطئ مطروح.

نظمت الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، برئاسة محمد أنور، جولات للمرور على عدد من الشواطئ، ومنطقة مزار حمام كليوباترا والتأكد من توافر الغطاسين والنظافة وغيرها مع الاستماع لرواد الشواطئ حول مدى توافر الخدمات وأسعار الشماسي ،وتوفير الراحة لرواد الشواطئ.

يذكر أن، شواطئ محافظة مطروح شهدت إقبالا كبيرًا من المصطافين وأهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، حيث تستقبل المحافظة أعداد كبيرة لقضاء عيد الأضحي، للاستمتاع بجوها وشواطئها المتميزة.



إقبال من الزائرين علي شواطئ مطروح



السياحة والمصايف بمطروح تتابع الخدمات علي الشواطئ



حملات تفتيش علي شواطي مطروح خلال أيام العيد



